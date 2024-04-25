Холанд не сыграет в ближайшем матче Манчестер Сити в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии выездного поединка против "Брайтона" в рамках английской Премьер-лиги.

"Эрлинг не готов к матчу. Остальные двое (Фил Фоден и Джон Стоунз - прим.) готовы. У Холанда нет серьёзных проблем, но пока он недоступен", - цитирует испанца официальный сайт "горожан".

Ранее Холанд также пропустил полуфинальную игру Кубка Англии против "Челси" (1:0).

Напомним, встреча между "Сити" и "Брайтоном" состоится сегодня, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.