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Холанд не сыграет в ближайшем матче Манчестер Сити в АПЛ

Англия

Процесс восстановления форварда затянулся

Холанд не сыграет в ближайшем матче Манчестер Сити в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии выездного поединка против "Брайтона" в рамках английской Премьер-лиги.

"Эрлинг не готов к матчу. Остальные двое (Фил Фоден и Джон Стоунз - прим.) готовы. У Холанда нет серьёзных проблем, но пока он недоступен", - цитирует испанца официальный сайт "горожан".

Ранее Холанд также пропустил полуфинальную игру Кубка Англии против "Челси" (1:0).

Напомним, встреча между "Сити" и "Брайтоном" состоится сегодня, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион травма Эрлинг Холанд
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Источник:
Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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