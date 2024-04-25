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Каррагер: Ливерпулю предстоит летом принять важное решение по Нуньесу
Многое будет зависеть от планов будущего наставника "красных" на уругвайца
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об игре нападающего мерсисайдцев Дарвине Нуньесе
"Хочется, чтобы он преуспевал, потому что на самом деле он много чего делает хорошо: создаёт опасность у ворот соперника, отлично бегает, забивает голы из ниоткуда, отдаёт результативные передачи...
Но в этом сезоне "Ливерпуль" собирается завоевывать титулы, а в таких важных играх, как против "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и "Аталанты" вам нужен человек, способный забивать. Нельзя терять время, это уже не октябрь или ноябрь. Думаю, клубу предстоит принять важное решение по Нуньесу этим летом", - цитирует Каррагера Mirror.
В нынешнем сезоне Нуньес провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми мячами и 12 ассистами.
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