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Каррагер: Ливерпулю предстоит летом принять важное решение по Нуньесу

Англия

Многое будет зависеть от планов будущего наставника "красных" на уругвайца

Каррагер: Ливерпулю предстоит летом принять важное решение по Нуньесу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об игре нападающего мерсисайдцев Дарвине Нуньесе

"Хочется, чтобы он преуспевал, потому что на самом деле он много чего делает хорошо: создаёт опасность у ворот соперника, отлично бегает, забивает голы из ниоткуда, отдаёт результативные передачи...

Но в этом сезоне "Ливерпуль" собирается завоевывать титулы, а в таких важных играх, как против "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и "Аталанты" вам нужен человек, способный забивать. Нельзя терять время, это уже не октябрь или ноябрь. Думаю, клубу предстоит принять важное решение по Нуньесу этим летом", - цитирует Каррагера Mirror.

В нынешнем сезоне Нуньес провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми мячами и 12 ассистами.

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Джейми Каррагер Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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