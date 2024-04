Гвардиола ответил на вопрос о будущем Канселу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о будущем защитника Жоау Канселу, ныне выступающего на правах аренды в составе "Барселоны".

Напомним, арендный договор по Канселу истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал столько же результативных пасов.

???????????? Pep Guardiola on João Cancelo back from Barça loan in July: "We didn't discuss Cancelo's future yet".



"We will discuss at the end of the season", Pep said. pic.twitter.com/Tdfrn8gVN9