  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола ответил на вопрос о будущем Канселу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола ответил на вопрос о будущем Канселу

Англия

Всё впереди

Гвардиола ответил на вопрос о будущем Канселу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о будущем защитника Жоау Канселу, ныне выступающего на правах аренды в составе "Барселоны".

"Мы еще не обсуждали будущее Канселу. Мы обсудим это в конце сезона", - приводит слова Пепа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, арендный договор по Канселу истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал столько же результативных пасов.

По теме
yellow-arrow
Ван Дейк - о возможном преемнике Клоппа: Арне Слот — один из лучших нидерландских тренеров
yellow-arrow
Энцо Фернандес пропустит остаток сезона из-за операции - хавбек хочет восстановиться к Кубку Америки
yellow-arrow
Каррагер: Ливерпулю предстоит летом принять важное решение по Нуньесу
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости