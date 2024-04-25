Гвардиола ответил на вопрос о будущем Канселу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о будущем защитника Жоау Канселу, ныне выступающего на правах аренды в составе "Барселоны".

"Мы еще не обсуждали будущее Канселу. Мы обсудим это в конце сезона", - приводит слова Пепа журналист Фабрицио Романо.

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Напомним, арендный договор по Канселу истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал столько же результативных пасов.