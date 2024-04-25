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Гвардиола ответил на вопрос о будущем Канселу
Всё впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о будущем защитника Жоау Канселу, ныне выступающего на правах аренды в составе "Барселоны".
"Мы еще не обсуждали будущее Канселу. Мы обсудим это в конце сезона", - приводит слова Пепа журналист Фабрицио Романо.
Напомним, арендный договор по Канселу истекает в конце июня.
В нынешнем сезоне португалец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал столько же результативных пасов.
???????????? Pep Guardiola on João Cancelo back from Barça loan in July: "We didn't discuss Cancelo's future yet".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2024
"We will discuss at the end of the season", Pep said. pic.twitter.com/Tdfrn8gVN9
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