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Энцо Фернандес пропустит остаток сезона из-за операции - хавбек хочет восстановиться к Кубку Америки

Англия

Пришлось пожертвовать клубом

Энцо Фернандес пропустит остаток сезона из-за операции - хавбек хочет восстановиться к Кубку Америки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес больше не появится на поле в сезоне-2023/24.

Как сообщает Daily Mail, аргентинец сделает операцию по удалению паховой грыжи, которая его беспокоит уже на протяжении года.

Отмечается, что перед Фернандесом стоял выбор: провести операцию летом или в ближайшее время. В итоге 23-летний хавбек выбрал второй вариант, дабы иметь возможность восстановиться до начала Кубка Америки, который начнётся 20 июня в США.

Напомним, Энцо перешёл в "Челси" в конце января прошлого года за 121 млн. евро. В нынешнем сезоне он сыграл в 28 матчах английской Премьер-лиги, отличившись тремя голами и отдав две результативные передачи.

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Опубликовал: Александр Бураков
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