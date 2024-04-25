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Энцо Фернандес пропустит остаток сезона из-за операции - хавбек хочет восстановиться к Кубку Америки
Пришлось пожертвовать клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес больше не появится на поле в сезоне-2023/24.
Как сообщает Daily Mail, аргентинец сделает операцию по удалению паховой грыжи, которая его беспокоит уже на протяжении года.
Отмечается, что перед Фернандесом стоял выбор: провести операцию летом или в ближайшее время. В итоге 23-летний хавбек выбрал второй вариант, дабы иметь возможность восстановиться до начала Кубка Америки, который начнётся 20 июня в США.
Напомним, Энцо перешёл в "Челси" в конце января прошлого года за 121 млн. евро. В нынешнем сезоне он сыграл в 28 матчах английской Премьер-лиги, отличившись тремя голами и отдав две результативные передачи.
Chelsea suffer fresh blow as Enzo Fernandez will MISS the rest of the season with groin injury... with £107m midfielder to undergo surgery to be fit in time for the Copa America https://t.co/VaWKJFysUQ— Mail Sport (@MailSport) April 25, 2024
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