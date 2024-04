Энцо Фернандес пропустит остаток сезона из-за операции - хавбек хочет восстановиться к Кубку Америки

Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес больше не появится на поле в сезоне-2023/24.

Как сообщает Daily Mail, аргентинец сделает операцию по удалению паховой грыжи, которая его беспокоит уже на протяжении года.

Отмечается, что перед Фернандесом стоял выбор: провести операцию летом или в ближайшее время. В итоге 23-летний хавбек выбрал второй вариант, дабы иметь возможность восстановиться до начала Кубка Америки, который начнётся 20 июня в США.

Напомним, Энцо перешёл в "Челси" в конце января прошлого года за 121 млн. евро. В нынешнем сезоне он сыграл в 28 матчах английской Премьер-лиги, отличившись тремя голами и отдав две результативные передачи.

