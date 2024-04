Ван Дейк - о возможном преемнике Клоппа: Арне Слот — один из лучших нидерландских тренеров

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказал своё мнение о наставнике "Фейеноорда" Арне Слоте.

Ранее сообщалось, что Слот является главным кандидатом на замену Юргену Клоппу в "Ливерпуле".

???????????? Van Dijk: “Arne Slot is one of the better Dutch coaches at the moment”.



“With the way he plays, the philosophy he has, he can be a Liverpool coach”.



"But I read and hear that it is far from complete. We shall see. We will focus on that next season, still a long way off".