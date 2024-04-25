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Ван Дейк - о возможном преемнике Клоппа: Арне Слот — один из лучших нидерландских тренеров
Звёздный защитник похвалил соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказал своё мнение о наставнике "Фейеноорда" Арне Слоте.
"Арне Слот – один из лучших нидерландских тренеров на данный момент. С его манерой игры и философией он может возглавить "Ливерпуль".
Но насколько я читал и слышал - ещё далеко не всё завершено. Посмотрим. Мы сосредоточимся на этом в следующем сезоне, до которого еще далеко", - приводит слова защитника инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).
Ранее сообщалось, что
???????????? Van Dijk: “Arne Slot is one of the better Dutch coaches at the moment”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2024
“With the way he plays, the philosophy he has, he can be a Liverpool coach”.
“But I read and hear that it is far from complete. We shall see. We will focus on that next season, still a long way off”. pic.twitter.com/DgWs4vuDlv
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