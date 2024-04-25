Ван Дейк - о возможном преемнике Клоппа: Арне Слот — один из лучших нидерландских тренеров

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказал своё мнение о наставнике "Фейеноорда" Арне Слоте.

"Арне Слот – один из лучших нидерландских тренеров на данный момент. С его манерой игры и философией он может возглавить "Ливерпуль".

Но насколько я читал и слышал - ещё далеко не всё завершено. Посмотрим. Мы сосредоточимся на этом в следующем сезоне, до которого еще далеко", - приводит слова защитника инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).