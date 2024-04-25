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Ливерпуль проявляет интерес к защитнику Айнтрахта
Виллиан Пачо может покинуть свой клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" заинтересовался защитником "Айнтрахта Франкфурт" Виллианом Пачо.
По информации издания Foot Mercato, английский клуб уже начал переговоры по трансферу игрока. "Айнтрахт" четко выразил свои требования, они хотят получить примерно 65 миллионов евро, включая бонусы.
Пачо в этом сезоне за немецкий клуб сыграл 40 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.
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