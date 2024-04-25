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Бывший игрок сборной Англии боролся с суицидальными мыслями из-за плохих финансовых советов

Англия
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Стивен Уорнок рассказал о своем прошлом

Бывший игрок сборной Англии боролся с суицидальными мыслями из-за плохих финансовых советов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок сборной Англии Стивен Уорнок раскрыл, что боролся с суицидальными мыслями после того, как получил плохие финансовые советы, которые привели к депрессии.

Проблемы, вызванные плохими инвестициями, заставили игрока отложить выход на пенсию и продолжать играть, даже когда он не получал удовольствия от футбола.

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"На каком-то этапе я думал покончить жизнь самоубийством. Я был в большой депрессии. Я нарушил свой режим сна, каждое утро я возвращался к тренировкам, поспав, возможно, три часа".

Напомним, Стивен завершил свою карьеру в 2018 году.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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