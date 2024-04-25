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Арне Слот открыто заявил, что хочет стать следующим тренером Ливерпуля

Англия
Обновлено

Сейчас продолжаются переговоры

Арне Слот открыто заявил, что хочет стать следующим тренером Ливерпуля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арне Слот, главный тренер "Фейеноорда" признался, что хочет стать преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

"Я хотел бы стать новым тренером "Ливерпуля", мои решения понятны. "Фейенорд" и "красные" ведут переговоры, а я жду, что из этого получится".

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"Я уверен, жду, когда клубы достигнут договоренности", - добавил специалист.

"Фейенорд" в нынешнем сезоне Эредивизи занимает второе место и имеет 73 балла.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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