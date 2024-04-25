АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 0:4. Охота на чаек прошла успешно

После вчерашнего поражения «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби команда Пепа Гвардиолы явно потирала руки, поскольку один из претендентов на чемпионство почти самоликвидировался и среди реальных конкурентов остается только «Арсенал». Впрочем, для того, чтобы самим оставаться в гонке, им также нужно было выигрывать свой матч. Именно за этой победой они приехали на «Амекс».

Команда Роберто Де Дзерби уже давно находится далеко не в лучшей форме, впрочем, мы неустанно продолжаем ожидать от нее улучшений и каких-то сюрпризов. И нет, сегодня никаких сюрпризов не было.

В заявке «горожан» не было Эрлинга Холанда, который продолжает залечивать травму, впрочем, мы прекрасно знаем, что «Сити» - это не команда одного футболиста, поэтому эта потеря не выглядела критично. Уже с первых минут за счет активного прессинга они зажали соперника к собственным воротам, игроки «чаек» просто не знали как через пас выйти хотя бы на чужую половину поля.

После такого удушающего старта, гости взялись за голы. Первый пришел на 17-й минуте, когда Кевин Де Брюйне остался один в штрафной площадке соперника после передачи от Уокера с фланга и великолепным ударом в падении головой завершил эпизод. Стил попытался дотянуться, но не получилось, закономерный выход вперед.

Через несколько минут уже Фил Фоден вышел на главные роли. Он заработал опасный штрафной удар неподалеку от площадки и сам этот удар исполнил. Да, это откровенно была не лучшая попытка, но рикошет от Паскаля Гросса позволил круглому оказаться в сетке ворот, дезориентировав голкипера. Впоследствии после активного прессинга в чужой штрафной Бернарду Силва перехватил круглого и Фил Фоден сразу этим воспользовался, оформив дубль красивым ударом в дальний угол ворот. 0:3 и команда Де Дзерби не могла даже поднять голову, чтобы понять, что происходит.

С такими итогами команды отправились на перерыв и уже во втором тайме мы наконец увидели хоть что-то похожее на атаки от «чаек». Нет, об опасных моментах мы все еще не говорим, но выходы на чужую половину поля стали регулярными, а не исключением из правил, как было в первой половине. Впрочем это не помешало «горожанам» увеличить свое преимущество. Длинная передача вперед от Эдерсона на Кайла Уокера, который принял мяч, обыграл Валентина Барко, успел опередить Стила и отдать голевой пас на Альвареса, который спокойно закатил круглого почти в пустые ворота. Красиво и эффективно, 0:4.

Далее Гвардиола просто начал активную ротацию, чтобы поберечь силы своих основных исполнителей и матч перешел в фазу: «мы уже ничего не хотим, а вы нам все равно ничего не сделаете». Поэтому спокойное завершение поединка подытожило разгромную и чрезвычайно уверенную победу «горожан», которые выходят на вторую строчку, имея отставание от «Арсенала» в 1 балл и имея еще 1 матч в запасе. Команда Де Дзерби просто остается на 11-м месте.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: «Амекс» (Брайтон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

«Брайтон» — «Манчестер Сити» 0:4

Голы: Де Брюйне (17), Фоден (26, 34), Альварес (62)

«Брайтон»: Стил — Уэлтман (Оффиа, 46), ван Хеке, Данк, Барко — Гросс, Балеба — Лаллана (Адингра, 46), Модер (Игор, 57), Педро — Уэлбек (О'Махони, 75)

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер (Льюис, 78), Аканджи, Аке, Гвардиол — Родри (Гомес, 78) — Силва (Доку, 78), Ковачич, Де Брюйне (Нуньеш, 72), Фоден (Грилиш, 72) — Альварес

Предупреждения: Велтман (35), Адингра (76)