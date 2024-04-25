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АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 0:4. Охота на чаек прошла успешно

Англия

«Горожане» в красивом стиле разбили команду Роберто Де Дзерби

АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 0:4. Охота на чаек прошла успешно

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

После вчерашнего поражения «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби команда Пепа Гвардиолы явно потирала руки, поскольку один из претендентов на чемпионство почти самоликвидировался и среди реальных конкурентов остается только «Арсенал». Впрочем, для того, чтобы самим оставаться в гонке, им также нужно было выигрывать свой матч. Именно за этой победой они приехали на «Амекс».

Команда Роберто Де Дзерби уже давно находится далеко не в лучшей форме, впрочем, мы неустанно продолжаем ожидать от нее улучшений и каких-то сюрпризов. И нет, сегодня никаких сюрпризов не было.

В заявке «горожан» не было Эрлинга Холанда, который продолжает залечивать травму, впрочем, мы прекрасно знаем, что «Сити» - это не команда одного футболиста, поэтому эта потеря не выглядела критично. Уже с первых минут за счет активного прессинга они зажали соперника к собственным воротам, игроки «чаек» просто не знали как через пас выйти хотя бы на чужую половину поля.

После такого удушающего старта, гости взялись за голы. Первый пришел на 17-й минуте, когда Кевин Де Брюйне остался один в штрафной площадке соперника после передачи от Уокера с фланга и великолепным ударом в падении головой завершил эпизод. Стил попытался дотянуться, но не получилось, закономерный выход вперед.

АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 0:4. Охота на чаек прошла успешно - изображение 1

Через несколько минут уже Фил Фоден вышел на главные роли. Он заработал опасный штрафной удар неподалеку от площадки и сам этот удар исполнил. Да, это откровенно была не лучшая попытка, но рикошет от Паскаля Гросса позволил круглому оказаться в сетке ворот, дезориентировав голкипера. Впоследствии после активного прессинга в чужой штрафной Бернарду Силва перехватил круглого и Фил Фоден сразу этим воспользовался, оформив дубль красивым ударом в дальний угол ворот. 0:3 и команда Де Дзерби не могла даже поднять голову, чтобы понять, что происходит.

С такими итогами команды отправились на перерыв и уже во втором тайме мы наконец увидели хоть что-то похожее на атаки от «чаек». Нет, об опасных моментах мы все еще не говорим, но выходы на чужую половину поля стали регулярными, а не исключением из правил, как было в первой половине. Впрочем это не помешало «горожанам» увеличить свое преимущество. Длинная передача вперед от Эдерсона на Кайла Уокера, который принял мяч, обыграл Валентина Барко, успел опередить Стила и отдать голевой пас на Альвареса, который спокойно закатил круглого почти в пустые ворота. Красиво и эффективно, 0:4.

Далее Гвардиола просто начал активную ротацию, чтобы поберечь силы своих основных исполнителей и матч перешел в фазу: «мы уже ничего не хотим, а вы нам все равно ничего не сделаете». Поэтому спокойное завершение поединка подытожило разгромную и чрезвычайно уверенную победу «горожан», которые выходят на вторую строчку, имея отставание от «Арсенала» в 1 балл и имея еще 1 матч в запасе. Команда Де Дзерби просто остается на 11-м месте.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: «Амекс» (Брайтон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

«Брайтон» — «Манчестер Сити» 0:4

Голы: Де Брюйне (17), Фоден (26, 34), Альварес (62)

«Брайтон»: Стил — Уэлтман (Оффиа, 46), ван Хеке, Данк, Барко — Гросс, Балеба — Лаллана (Адингра, 46), Модер (Игор, 57), Педро — Уэлбек (О'Махони, 75)

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер (Льюис, 78), Аканджи, Аке, Гвардиол — Родри (Гомес, 78) — Силва (Доку, 78), Ковачич, Де Брюйне (Нуньеш, 72), Фоден (Грилиш, 72) — Альварес

Предупреждения: Велтман (35), Адингра (76)

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