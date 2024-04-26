Роберто Де Дзерби не может победить в АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити (0:4). Обзор матча и видео голов

В рамках 29-го тура АПЛ состоялся матч "Брайтон" - "Манчестер Сити". Матч закончился со счетом 0:4.

Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который ныне возглавляет "Брайтон" снова проиграл. "Чайки" не могут победить уже пять матчей подряд.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Брайтон" - "Манчестер Сити".

Брайтон. "Амекс Стэдиум".

"Брайтон" - "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Де Брюйне (17'), Фоден (26', 34'). Альварес (62')



Напомним, что "Манчестер Сити" в данный момент занимают вторую строчку АПЛ, отставая от "Арсенала" в одно очко, но "горожане" имеют матч в запасе.