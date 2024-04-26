  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Если бы этот самолет полетел, то на борту бы не было меня, Лэмпарда и Дрогба". Терри рассказал об mind games Виллаша-Боаша
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Если бы этот самолет полетел, то на борту бы не было меня, Лэмпарда и Дрогба". Терри рассказал об mind games Виллаша-Боаша

Англия
Обновлено

Основных игроков "Чесли" посадили в эконом класс

Если бы этот самолет полетел, то на борту бы не было меня, Лэмпарда и Дрогба". Терри рассказал об mind games Виллаша-Боаша

Фото: chelseafc.com

Джон Терри рассказал историю о полете, который основные игроки должны буи лететь 13 часов эконом классом:
- Мы летели в Китай и я вместе с другими игроками первой команды должны были сидеть в экономклассе на 13-часовом рейсе. Так решил Андре Виллаш-Боаш.

- А игроки молодежки: Джош Макикрен, Натаниэль Чалоба и несколько других ребят сидели в первом классе. Этим Боаш хотел показать, что никто из игроков не может быть важнее его, все игроки команды равны между собой и так далее.

- Я подошел к нему и сказал, что мы никуда не летим, пока молодые игроки не вернутся в эконом, а основные игроки, которые и привели этот клуб к состоянию, в котором он находился, не вернутся в первый класс.

- Сами молодые игроки говорили мне, что им некомфортно, что они летят на лучших местах, чем мы и предлагали обменяться.

- Я сказал, что нет, это должно быть не ваше или наше общее решение. Это должен сказать наставник команды.

- В итоге молодые игроки вернулись в эконом, а старшие перешли в первый класс. Боаш хотел сделать громкое заявление сразу после своего прихода, но он провалил эту задачу. Потому что я клянусь, этот самолет никуда бы не полетел, а если бы полетел, то на борту бы не было меня, Фрэнка и Дидье".
Напомним, что Виллаш-Боаш был уволен весной сезона 2011/2012. Его преемником был Роберто Ди Матео, который принял команду и в том же сезоне выиграл Лигу Чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Роберто Де Дзерби не может победить в АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити (0:4). Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 0:4. Охота на чаек прошла успешно
yellow-arrow
Арне Слот открыто заявил, что хочет стать следующим тренером Ливерпуля
Джон Терри Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости