Гвардиола: то что произошло с Ливерпулем может произойти с любым

Лверпуль проиграл два матча, тем самым упростил ситуацию в гонке бомбардиров для "сити" и "канониров". "Мерсисайдцы" проиграли "Кристал Пэлесу" и "Эвертону".

Гвардиола: "Титульная гонка продолжается не только между нами и "Арсеналом". То, что случилось с "Ливерпулем", два поражения подряд, может случиться с "Арсеналом", может случиться с нами" - цитирует испанца Fabrizio Romano.

???? Guardiola: “Title race is not only between us and Arsenal. What happened to Liverpool, two defeats in a row, it can happen to Arsenal, it can happen to us”.



“What is important is still we are there. There is a lot of games to play!”, told Sky. pic.twitter.com/8578AQFXdi