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В июне активируется возможность выкупа звезды Ньюкасла за 100 млн евро
У какого игрока?
Getty Images / Global Images Ukraine
В период с конца мая до конца июня у бразильца, Бруно Гимораенша появится клаусула в размере 100 млн евро. Любая команда сможет его выкупить.
В июле - августе клуб снова сможет контролировать ценник своего ключевого полузащитника - сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano
???????????? EXCLUSIVE: Bruno Guimarães’ release clause will be valid from the last week of May to the beginning of the last week of June.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2024
£100m release clause is only valid for that month.
In July/August, Newcastle would have total control of price and potential negotiations. #NUFC pic.twitter.com/5u18gmFXDI
Напомним, что Бруно в нынешнем сезоне провел 32 матча в АПЛ, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. "Ньюкасл" сейчас занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии, за 33 матча заработали 50 очков.
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