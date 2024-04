В июне активируется возможность выкупа звезды Ньюкасла за 100 млн евро

В период с конца мая до конца июня у бразильца, Бруно Гимораенша появится клаусула в размере 100 млн евро. Любая команда сможет его выкупить.

В июле - августе клуб снова сможет контролировать ценник своего ключевого полузащитника - сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano

???????????? EXCLUSIVE: Bruno Guimarães’ release clause will be valid from the last week of May to the beginning of the last week of June.



£100m release clause is only valid for that month.



In July/August, Newcastle would have total control of price and potential negotiations. #NUFC pic.twitter.com/5u18gmFXDI