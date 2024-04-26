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В июне активируется возможность выкупа звезды Ньюкасла за 100 млн евро

Англия
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В июне активируется возможность выкупа звезды Ньюкасла за 100 млн евро

Getty Images / Global Images Ukraine

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В период с конца мая до конца июня у бразильца, Бруно Гимораенша появится клаусула в размере 100 млн евро. Любая команда сможет его выкупить.

В июле - августе клуб снова сможет контролировать ценник своего ключевого полузащитника - сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano

Напомним, что Бруно в нынешнем сезоне провел 32 матча в АПЛ, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. "Ньюкасл" сейчас занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии, за 33 матча заработали 50 очков.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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