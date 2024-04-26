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Гвардиола - после 4:0: Брайтон потерял многих игроков, но все равно играет мужественно и никогда не сдается
Пеп подбодрил соперника по прошлому поединку
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Брайтоном" (4:0) в матче 29-го тура АПЛ.
"Я отдаю должное, потому что знаю соперника, какому сопернику мы противостояли. "Брайтон" в этом сезоне столкнулся с большим количеством кадровых потерь. И даже несмотря на это, они по-прежнему играют мужественно и никогда не сдаются. Они будут продолжать это делать.
Но для нас это хороший результат, очень хороший. Мы забили четыре гола, это главное. Мы сказали себе как команда, что если мы не завладеем мячом - придётся несладко. Игроки отлично справились со своей задаей.
Осталось пять игр, и мы знаем, что разница в таблице очень мала. Мы должны выиграть каждый матч.
Гол Де Брюйне? Это был отличный удар головой. Мы будем рады, если он захочет попробовать это снова", - приводит слова Пепа BBC.
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