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Фил Фоден назвал лучшего футболиста АПЛ

Англия

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Фил Фоден назвал лучшего футболиста АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден назвал товарища по команде Кевина Де Брёйне лучшим футболистом в английской Премьер-лиге.

"Думаю, что он когда в своей лучшей форме - он лучший игрок Премьер-лиги. Игра в полузащите с такими футболистами, как Кевин, определенно очень мне помогает", - цитирует Фила официальный сайт "горожан".

Напомним, во вчерашнем матче с "Брайтоном" Фоден оформил дубль, а де Брюйне отметился одним забитым голом.

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АПЛ Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Фил Фоден
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Источник:
Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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