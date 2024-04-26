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Фил Фоден назвал лучшего футболиста АПЛ
Не себя
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден назвал товарища по команде Кевина Де Брёйне лучшим футболистом в английской Премьер-лиге.
"Думаю, что он когда в своей лучшей форме - он лучший игрок Премьер-лиги. Игра в полузащите с такими футболистами, как Кевин, определенно очень мне помогает", - цитирует Фила официальный сайт "горожан".
Напомним, во вчерашнем матче с "Брайтоном" Фоден оформил дубль, а де Брюйне отметился одним забитым голом.
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Источник:Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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