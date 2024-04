Юрген Клопп оценил своего возможного преемника из Фейеноорда

Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп поделился мнением о рулевом "Фейеноорда" Арне Слоте.

Ранее сообщалось, что Слот - главный фаворит на замену Клоппу в "Ливерпуле". Сам специалист также изъявил желание возглавить мерсисайдцев.

Klopp on Arne Slot: "I'm not involved, club-wise. I would like a lot that if Arne is the one he wants to take the job. I like his team's style, all I hear about him as a guy — good coach".



"I'd tell him this is the best job in the world. Best club in the world, best people".