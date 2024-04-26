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Юрген Клопп оценил своего возможного преемника из Фейеноорда
Кандидатура одобрена
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп поделился мнением о рулевом "Фейеноорда" Арне Слоте.
"Я не участвую в этом процессе. Мне бы очень хотелось, чтобы Арне согласился на эту работу. Мне нравится стиль его команды, я слышал о нём хорошие отзывы как о человеке. Он хороший тренер.
Я бы сказал ему, что это лучшая работа в мире. Лучший клуб в мире, лучшие люди", - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что
???? Klopp on Arne Slot: “I’m not involved, club-wise. I would like a lot that if Arne is the one he wants to take the job. I like his team's style, all I hear about him as a guy — good coach”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024
“I’d tell him this is the best job in the world. Best club in the world, best people”. pic.twitter.com/N2utztFIh9
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