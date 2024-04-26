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Юрген Клопп оценил своего возможного преемника из Фейеноорда

Англия

Кандидатура одобрена

Юрген Клопп оценил своего возможного преемника из Фейеноорда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп поделился мнением о рулевом "Фейеноорда" Арне Слоте.

"Я не участвую в этом процессе. Мне бы очень хотелось, чтобы Арне согласился на эту работу. Мне нравится стиль его команды, я слышал о нём хорошие отзывы как о человеке. Он хороший тренер.

Я бы сказал ему, что это лучшая работа в мире. Лучший клуб в мире, лучшие люди", - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Слот - главный фаворит на замену Клоппу в "Ливерпуле". Сам специалист также изъявил желание возглавить мерсисайдцев.

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Юрген Клопп Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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