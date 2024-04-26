Юрген Клопп оценил своего возможного преемника из Фейеноорда

Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп поделился мнением о рулевом "Фейеноорда" Арне Слоте.

"Я не участвую в этом процессе. Мне бы очень хотелось, чтобы Арне согласился на эту работу. Мне нравится стиль его команды, я слышал о нём хорошие отзывы как о человеке. Он хороший тренер.

Я бы сказал ему, что это лучшая работа в мире. Лучший клуб в мире, лучшие люди", - приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо.