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Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации МЮ накануне матча против Бернли

Англия

Наставник МЮ рассказал о травмированных футболистах

Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации МЮ накануне матча против Бернли

Getty Images / Global Images Ukraine

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Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации на матч 35-го тура Премьер-Лиги против "Бернли".

"Ожидается, что Мейсон Маунт вернется в команду, чтобы противостоять "Бернли".

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"Я думаю, что мы еще увидим Шоу, Мартинеса и Марсьяля в этом сезоне. Они все хорошо прогрессируют", - добавил специалист.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" состоится 27 апреля. Старт - в 17:00 по киевскому времени.

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Люк Шоу Манчестер Юнайтед Бернли Эрик тен Хаг Мейсон Маунт
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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