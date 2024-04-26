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Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации МЮ накануне матча против Бернли
Наставник МЮ рассказал о травмированных футболистах
Getty Images / Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации на матч 35-го тура Премьер-Лиги против "Бернли".
"Ожидается, что Мейсон Маунт вернется в команду, чтобы противостоять "Бернли".
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"Я думаю, что мы еще увидим Шоу, Мартинеса и Марсьяля в этом сезоне. Они все хорошо прогрессируют", - добавил специалист.
Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" состоится 27 апреля. Старт - в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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