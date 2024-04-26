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Тренер Челси сообщил, сыграет ли Палмер в ближайшем матче команды
Ожидается, что ключевой игрок будет играть
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, сыграет ли в поединке против "Астон Виллы" полузащитник Коул Палмер.
"Он сможет играть. Коул - ключевой игрок для нас, без него нам немного трудно, это реальность, которую мы не можем скрыть".
Напомним, что Палмер из-за болезни пропустил матч против "Арсенала" (0:5). Коул в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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