Тренер Челси сообщил, сыграет ли Палмер в ближайшем матче команды

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, сыграет ли в поединке против "Астон Виллы" полузащитник Коул Палмер.

"Он сможет играть. Коул - ключевой игрок для нас, без него нам немного трудно, это реальность, которую мы не можем скрыть".

Напомним, что Палмер из-за болезни пропустил матч против "Арсенала" (0:5). Коул в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.