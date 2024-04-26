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Тен Хаг пренебрежительно отнесся к журналистам на предматчевой пресс-конференции

Англия

Специалист отказался отвечать на вопросы

Тен Хаг пренебрежительно отнесся к журналистам на предматчевой пресс-конференции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", запретил трем СМИ задавать вопросы на своей пресс-конференции, которая состоялась 26 апреля.

Нидерландец отказался отвечать на вопросы представителей The Sun, The Mirror и Manchester Evening News. Но их журналисты присутствовали на предматчевой пресс-конференции, но их заранее сообщили, что им не разрешат задавать вопросы.

Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 27 апреля. Они сыграют против "Бернли".

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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