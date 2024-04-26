Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг пренебрежительно отнесся к журналистам на предматчевой пресс-конференции
Специалист отказался отвечать на вопросы
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", запретил трем СМИ задавать вопросы на своей пресс-конференции, которая состоялась 26 апреля.
Нидерландец отказался отвечать на вопросы представителей The Sun, The Mirror и Manchester Evening News. Но их журналисты присутствовали на предматчевой пресс-конференции, но их заранее сообщили, что им не разрешат задавать вопросы.
Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 27 апреля. Они сыграют против "Бернли".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин запросил у Реала значительное повышение зарплаты
- Беларусь одобрила декларацию, которая поможет официально воевать против Украины
- Маркевич высказался о возможном переходе экс-кипера Динамо в Карпаты
- Разгромная победа Арсенала над Челси. Статистические порталы оценили игру Мудрика и Зинченко
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн