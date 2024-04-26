Тен Хаг пренебрежительно отнесся к журналистам на предматчевой пресс-конференции

Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", запретил трем СМИ задавать вопросы на своей пресс-конференции, которая состоялась 26 апреля.

Нидерландец отказался отвечать на вопросы представителей The Sun, The Mirror и Manchester Evening News. Но их журналисты присутствовали на предматчевой пресс-конференции, но их заранее сообщили, что им не разрешат задавать вопросы.

Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 27 апреля. Они сыграют против "Бернли".