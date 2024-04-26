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Фернандес - об операции: Я мог избежать этого, мне постоянно нужны были инъекции и лекарства
Игрок высказался о состоянии своего здоровья
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес недавно перенес операцию по удалению паховой грыжи. Футболист прокомментировал состояние своего здоровья.
"Моя операция прошла успешно, мне она была нужна. Я терпел боль около шести месяцев. Я мог избежать этого, мне постоянно нужны были инъекции и лекарства. Но несколько недель назад боль начала становиться все сильнее и сильнее.Читайте такжеТравмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля
Каждый раз, когда мне приходится играть в футболке "Челси", например, в национальной сборной, я всегда стараюсь сделать все возможное, несмотря на все это, но я больше не могу этого терпеть. Я скоро вернусь!"
Энцо Фернандес в нынешнем сезоне больше не появится на поле.
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