Фернандес - об операции: Я мог избежать этого, мне постоянно нужны были инъекции и лекарства

Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес недавно перенес операцию по удалению паховой грыжи. Футболист прокомментировал состояние своего здоровья.

"Моя операция прошла успешно, мне она была нужна. Я терпел боль около шести месяцев. Я мог избежать этого, мне постоянно нужны были инъекции и лекарства. Но несколько недель назад боль начала становиться все сильнее и сильнее.

Каждый раз, когда мне приходится играть в футболке "Челси", например, в национальной сборной, я всегда стараюсь сделать все возможное, несмотря на все это, но я больше не могу этого терпеть. Я скоро вернусь!"