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Ливерпуль близок к назначению нового тренера – Арне Слота
Переговоры продвигаются отлично
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" близок к тому, чтобы объявить Арне Слота своим новым главным тренером вместо Юргена Клоппа.
По информации Фабрицио Романо, переговоры пока продвигаются отлично. "Красные" договариваются о компенсации за переход специалиста из "Фейеноорда" и осталось согласовать некоторые детали.
"Фейеноорд" в нынешнем сезоне Эредивизи занимает второе место и имеет 75 баллов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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