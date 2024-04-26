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Ливерпуль близок к назначению нового тренера – Арне Слота

Англия
Обновлено

Переговоры продвигаются отлично

Ливерпуль близок к назначению нового тренера – Арне Слота

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" близок к тому, чтобы объявить Арне Слота своим новым главным тренером вместо Юргена Клоппа.

По информации Фабрицио Романо, переговоры пока продвигаются отлично. "Красные" договариваются о компенсации за переход специалиста из "Фейеноорда" и осталось согласовать некоторые детали.

"Фейеноорд" в нынешнем сезоне Эредивизи занимает второе место и имеет 75 баллов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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