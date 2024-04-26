Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Унаи Эмери – про новый контракт: Я счастлив здесь, в Астон Вилле
Наставник английского клуба прокомментировал продление сотрудничества
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери в преддверии матча против "Челси" прокомментировал продление контракта со своим клубом до 2027 года.
"Я счастлив здесь и очень мотивирован. Когда я прибыл сюда полтора года назад, конечно, мои ожидания были другими, но еще много работы".
Поединок "Астон Вилла" - "Челси" 35-го тура запланирован на 27 апреля. Начало - в 22:00.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин запросил у Реала значительное повышение зарплаты
- Умер бывший тренер тернопольской Нивы
- Беларусь одобрила декларацию, которая поможет официально воевать против Украины
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн