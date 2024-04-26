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Унаи Эмери – про новый контракт: Я счастлив здесь, в Астон Вилле

Англия
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Наставник английского клуба прокомментировал продление сотрудничества

Унаи Эмери – про новый контракт: Я счастлив здесь, в Астон Вилле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери в преддверии матча против "Челси" прокомментировал продление контракта со своим клубом до 2027 года.

"Я счастлив здесь и очень мотивирован. Когда я прибыл сюда полтора года назад, конечно, мои ожидания были другими, но еще много работы".

Поединок "Астон Вилла" - "Челси" 35-го тура запланирован на 27 апреля. Начало - в 22:00.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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