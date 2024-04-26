Унаи Эмери – про новый контракт: Я счастлив здесь, в Астон Вилле

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери в преддверии матча против "Челси" прокомментировал продление контракта со своим клубом до 2027 года.

"Я счастлив здесь и очень мотивирован. Когда я прибыл сюда полтора года назад, конечно, мои ожидания были другими, но еще много работы".