Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Гонка за титул еще продолжается?
Getty Images / Global Images Ukraine
Сначала поражение против "Кристал Пелас", затем поражение против "Эвертона". Последние недели для мерсисайдского коллектива складываются не лучшим образом. Они почти упустили шансы на титул. Но ключевое слово здесь "почти". А ведь шансы еще есть.
Нужно только выигрывать матчи, которые остались до конца сезона и надеяться на потерю очков от конкурентов. Один из этих матчей — против "Вест Гема". Салаху и компании нужно собраться.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Умер бывший тренер тернопольской Нивы
- Беларусь одобрила декларацию, которая поможет официально воевать против Украины
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО