Вест Хэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сначала поражение против "Кристал Пелас", затем поражение против "Эвертона". Последние недели для мерсисайдского коллектива складываются не лучшим образом. Они почти упустили шансы на титул. Но ключевое слово здесь "почти". А ведь шансы еще есть.

Нужно только выигрывать матчи, которые остались до конца сезона и надеяться на потерю очков от конкурентов. Один из этих матчей — против "Вест Гема". Салаху и компании нужно собраться.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

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