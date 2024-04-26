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Вест Хэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Гонка за титул еще продолжается?

Вест Хэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сначала поражение против "Кристал Пелас", затем поражение против "Эвертона". Последние недели для мерсисайдского коллектива складываются не лучшим образом. Они почти упустили шансы на титул. Но ключевое слово здесь "почти". А ведь шансы еще есть.

Нужно только выигрывать матчи, которые остались до конца сезона и надеяться на потерю очков от конкурентов. Один из этих матчей — против "Вест Гема". Салаху и компании нужно собраться.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Вест Хэм" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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