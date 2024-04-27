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Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Дэвид Мойес попытается разочаровать Клоппа второй раз за неделю
Getty Images / Global Images Ukraine
На этой неделе "Ливерпуль" уже проиграл "Эвертону" и еще больше отдалился от перспектив чемпионской гонки. Еще одно поражение в течение нескольких дней болельщикам пережить будет непросто.
Выезд к "Вест Хэму" выглядит как обязательным для взятия трех очков, иначе Клоппа просто не поймут.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.
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Английская Премьер-лига. 35 тур.
27 апреля. 14:30. Лондон. "Лондон Стедиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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