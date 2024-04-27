Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На этой неделе "Ливерпуль" уже проиграл "Эвертону" и еще больше отдалился от перспектив чемпионской гонки. Еще одно поражение в течение нескольких дней болельщикам пережить будет непросто.

Выезд к "Вест Хэму" выглядит как обязательным для взятия трех очков, иначе Клоппа просто не поймут.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

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Английская Премьер-лига. 35 тур.

27 апреля. 14:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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