Астон Вилла – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если под теплым приемом понимать деклассацию соперника, то примерно такой прием ждет "Челси", когда они посетят "Вилла Парк". Ребята Почеттино находятся в эмоциональной яме после недавних результатов и поездка в Бирмингем, кажется, только усугубит их состояние.

Унаи Эмери борется за четвертую строчку и подобные матчи обязательны для победы. Выйдет ли все столь прогнозируемо, или все-таки "синие" нас удивят?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

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