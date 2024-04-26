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Астон Вилла – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери готовит для "синих" теплый прием
Getty Images / Global Images Ukraine
Если под теплым приемом понимать деклассацию соперника, то примерно такой прием ждет "Челси", когда они посетят "Вилла Парк". Ребята Почеттино находятся в эмоциональной яме после недавних результатов и поездка в Бирмингем, кажется, только усугубит их состояние.
Унаи Эмери борется за четвертую строчку и подобные матчи обязательны для победы. Выйдет ли все столь прогнозируемо, или все-таки "синие" нас удивят?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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