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Астон Вилла – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери готовит для "синих" теплый прием

Астон Вилла – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Если под теплым приемом понимать деклассацию соперника, то примерно такой прием ждет "Челси", когда они посетят "Вилла Парк". Ребята Почеттино находятся в эмоциональной яме после недавних результатов и поездка в Бирмингем, кажется, только усугубит их состояние.

Унаи Эмери борется за четвертую строчку и подобные матчи обязательны для победы. Выйдет ли все столь прогнозируемо, или все-таки "синие" нас удивят?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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