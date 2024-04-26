"Решение будет принято в конце сезона". Мойес прокомментировал слухи о смене тренера в Вест Хэме

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал слухи о смене тренера в команде.

"Самое главное, чтобы между мной и клубом было все хорошо. И если все получится, мы увидим, что будет. Но это произойдет в конце сезона. Вы можете продолжать задавать мне вопросы, и я буду рад отвечать на них.