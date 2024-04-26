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"Решение будет принято в конце сезона". Мойес прокомментировал слухи о смене тренера в Вест Хэме

Англия
Обновлено

Через несколько месяцев решение будет принято

"Решение будет принято в конце сезона". Мойес прокомментировал слухи о смене тренера в Вест Хэме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал слухи о смене тренера в команде.

"Самое главное, чтобы между мной и клубом было все хорошо. И если все получится, мы увидим, что будет. Но это произойдет в конце сезона. Вы можете продолжать задавать мне вопросы, и я буду рад отвечать на них.

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Но это не значит, что я каким-то образом изменил курс. Мы всегда говорили, что решение будет принято в конце сезона".

Мойес возглавил английский клуб в 2019 году. Он подписал контракт до 30 июня 2024 года.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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