Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После позорного поражения против "Арсенала" посреди недели, болельщики "Челси" требуют реабилитации. Впрочем, соперник и место проведения матча не обещают ничего положительного представителям Лондона.

Выйдет ли у Почеттино как-нибудь повлиять на свою команду и заставить ее вспомнить, как нужно играть и побеждать? Увидим уже совсем скоро!

Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

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Английская Премьер-лига. 35 тур.

27 апреля. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" — "Челси" Смотреть трансляцию

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