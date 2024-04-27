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Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Будет ли какой-нибудь ответ от Почеттино и его команды?

Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После позорного поражения против "Арсенала" посреди недели, болельщики "Челси" требуют реабилитации. Впрочем, соперник и место проведения матча не обещают ничего положительного представителям Лондона.

Выйдет ли у Почеттино как-нибудь повлиять на свою команду и заставить ее вспомнить, как нужно играть и побеждать? Увидим уже совсем скоро!

Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

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Английская Премьер-лига. 35 тур.

27 апреля. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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