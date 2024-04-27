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Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Будет ли какой-нибудь ответ от Почеттино и его команды?
Getty Images / Global Images Ukraine
После позорного поражения против "Арсенала" посреди недели, болельщики "Челси" требуют реабилитации. Впрочем, соперник и место проведения матча не обещают ничего положительного представителям Лондона.
Выйдет ли у Почеттино как-нибудь повлиять на свою команду и заставить ее вспомнить, как нужно играть и побеждать? Увидим уже совсем скоро!
Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.
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Английская Премьер-лига. 35 тур.
27 апреля. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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