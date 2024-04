Ливерпуль продолжил сотрудничество со своим талантливым хавбеком

Центральный полузащитник Киран Моррисон подписал новый контракт с "Ливерпулем U-18".

Официальный сайт клуба пока не сообщает деталей соглашения, но ранее Фабрицио Романо информировал о договоре, рассчитанном на три года.

В этом сезоне Премьер-Лиги U-18 Киран сыграл 19 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

Kieran Morrison has signed his first professional contract with the Reds ????????