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Ливерпуль продолжил сотрудничество со своим талантливым хавбеком
17-летний игрок продолжает выступать в Англии
twitter.com/FabrizioRomano
Центральный полузащитник Киран Моррисон подписал новый контракт с "Ливерпулем U-18".
Официальный сайт клуба пока не сообщает деталей соглашения, но ранее Фабрицио Романо информировал о договоре, рассчитанном на три года.
В этом сезоне Премьер-Лиги U-18 Киран сыграл 19 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
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Kieran Morrison has signed his first professional contract with the Reds ????????— Liverpool FC (@LFC) April 26, 2024
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Источник:liverpool fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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