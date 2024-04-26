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Ливерпуль продолжил сотрудничество со своим талантливым хавбеком

Англия

17-летний игрок продолжает выступать в Англии

Ливерпуль продолжил сотрудничество со своим талантливым хавбеком

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Центральный полузащитник Киран Моррисон подписал новый контракт с "Ливерпулем U-18".

Официальный сайт клуба пока не сообщает деталей соглашения, но ранее Фабрицио Романо информировал о договоре, рассчитанном на три года.

В этом сезоне Премьер-Лиги U-18 Киран сыграл 19 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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Ливерпуль
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Источник:
liverpool fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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