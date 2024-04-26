Манчестер Юнайтед – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Второй матч подряд для манкунианцев против аутсайдера Английской Премьер-лиги. Посреди недели они успели обыграть у себя дома "Шеффилд Юнайтед", а теперь к ним домой приедет Венсан Компани со своей бандой.

Все это выглядит как идеальные условия для очередных трех очков для хозяев, впрочем, мы прекрасно знаем, как манкунианцы умеют сами себе создать проблемы на ровном месте.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

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