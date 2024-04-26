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Манчестер Юнайтед – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Тен Хаг продолжает борьбу за шестое место
Getty Images / Global Images Ukraine
Второй матч подряд для манкунианцев против аутсайдера Английской Премьер-лиги. Посреди недели они успели обыграть у себя дома "Шеффилд Юнайтед", а теперь к ним домой приедет Венсан Компани со своей бандой.
Все это выглядит как идеальные условия для очередных трех очков для хозяев, впрочем, мы прекрасно знаем, как манкунианцы умеют сами себе создать проблемы на ровном месте.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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