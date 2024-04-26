  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Тен Хаг продолжает борьбу за шестое место

Манчестер Юнайтед – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Второй матч подряд для манкунианцев против аутсайдера Английской Премьер-лиги. Посреди недели они успели обыграть у себя дома "Шеффилд Юнайтед", а теперь к ним домой приедет Венсан Компани со своей бандой.

Все это выглядит как идеальные условия для очередных трех очков для хозяев, впрочем, мы прекрасно знаем, как манкунианцы умеют сами себе создать проблемы на ровном месте.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Бернли"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Почеттино: Все должны доказать, что они заслуживают быть в Челси
yellow-arrow
Эвертон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль продолжил сотрудничество со своим талантливым хавбеком
Венсан Компани Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Бернли Эрик тен Хаг Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости