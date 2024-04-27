Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последних матчах португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш начал возвращаться в привычную форму и даже тянуть всю команду за собой. Этой версии Бруну так всем не хватало.

Сможет ли Фернандеш и на этот раз показать класс и помочь своей команде завоевать очередные три очка в контексте борьбы за шестую строчку?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

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Английская Премьер-лига. 35 тур.

27 апреля. 17:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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