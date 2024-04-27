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Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Бруну Фернандеш готов вести команду за собой
Getty Images / Global Images Ukraine
В последних матчах португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш начал возвращаться в привычную форму и даже тянуть всю команду за собой. Этой версии Бруну так всем не хватало.
Сможет ли Фернандеш и на этот раз показать класс и помочь своей команде завоевать очередные три очка в контексте борьбы за шестую строчку?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.
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27 апреля. 17:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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