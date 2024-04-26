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Эвертон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Без Виталия Миколенко, но с желанием победить
Getty Images / Global Images Ukraine
После несколько сенсационной победы над "Ливерпулем" на этой неделе, команда Дайча имеет перед собой куда более простую задачу, теперь они принимают у себя дома "Брентфорд", соседа по турнирной таблице.
Да, вопрос о вылете для "ирисок" уже не стоит, но если можно, то завершать сезон нужно на мажорной ноте. В случае победы они вообще опередят "пчел", так почему бы и нет?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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