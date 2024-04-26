Эвертон – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После несколько сенсационной победы над "Ливерпулем" на этой неделе, команда Дайча имеет перед собой куда более простую задачу, теперь они принимают у себя дома "Брентфорд", соседа по турнирной таблице.

Да, вопрос о вылете для "ирисок" уже не стоит, но если можно, то завершать сезон нужно на мажорной ноте. В случае победы они вообще опередят "пчел", так почему бы и нет?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

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