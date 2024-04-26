Почеттино: Все должны доказать, что они заслуживают быть в Челси

Тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал своих игроков доказать, что они заслуживают места в команде в следующем сезоне.

"Кажется, в печати только мне нужно доказывать свое достоинство. Всегда так: тренеру нужно проявить себя. Но мы все ответственны. Мы все должны доказать, что мы заслуживаем быть в команде в следующем сезоне, не только я".