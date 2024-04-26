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Почеттино: Все должны доказать, что они заслуживают быть в Челси
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Челси" Маурисио Почеттино призвал своих игроков доказать, что они заслуживают места в команде в следующем сезоне.
"Кажется, в печати только мне нужно доказывать свое достоинство. Всегда так: тренеру нужно проявить себя. Но мы все ответственны. Мы все должны доказать, что мы заслуживаем быть в команде в следующем сезоне, не только я".
Сейчас подопечные Почеттино занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 47 баллов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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