Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Битва двух команд в форме
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом матче "ирисок" Виталий Миколенко получил досадное повреждение, которое не позволит украинскому сыграть в этом матче. Впрочем сама игра обещает быть невероятно интересной, учитывая, что обе команды выиграли свои последние две игры.
Кто же окажется сильнее в очном матче? Шон Дайч уже снял скальп с "Ливерпуля" и не планирует останавливаться. Но и Томас Франк заранее сдаваться не собирается.
Стартовый свисток прощвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 35 тур.
27 апреля. 19:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- СК Днепр-1 - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО