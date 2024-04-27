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Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Битва двух команд в форме

Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В прошлом матче "ирисок" Виталий Миколенко получил досадное повреждение, которое не позволит украинскому сыграть в этом матче. Впрочем сама игра обещает быть невероятно интересной, учитывая, что обе команды выиграли свои последние две игры.

Кто же окажется сильнее в очном матче? Шон Дайч уже снял скальп с "Ливерпуля" и не планирует останавливаться. Но и Томас Франк заранее сдаваться не собирается.

Стартовый свисток прощвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

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Английская Премьер-лига. 35 тур.

27 апреля. 19:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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