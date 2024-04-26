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Постекоглу: Не можем позволить Арсеналу одержать верх над нами
Наставник Тоттенхэма высказался о предстоящем матче АПЛ
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями относительно важности предстоящего матча против "Арсенала".
"Мы понимаем, что не можем позволить нашему величайшему сопернику в самом большом для нас дерби одержать верх над нами. Мы понимаем важность игры".
"Мы понимаем последствия", - добавил специалист.
Напомним, что поединок "Тоттенхэм" - "Арсенал" состоится 28 апреля. Старт - в 16:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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