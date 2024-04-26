Постекоглу: Не можем позволить Арсеналу одержать верх над нами

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями относительно важности предстоящего матча против "Арсенала".

"Мы понимаем, что не можем позволить нашему величайшему сопернику в самом большом для нас дерби одержать верх над нами. Мы понимаем важность игры".