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Постекоглу: Не можем позволить Арсеналу одержать верх над нами

Англия
Обновлено

Наставник Тоттенхэма высказался о предстоящем матче АПЛ

Постекоглу: Не можем позволить Арсеналу одержать верх над нами

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями относительно важности предстоящего матча против "Арсенала".

"Мы понимаем, что не можем позволить нашему величайшему сопернику в самом большом для нас дерби одержать верх над нами. Мы понимаем важность игры".

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"Мы понимаем последствия", - добавил специалист.

Напомним, что поединок "Тоттенхэм" - "Арсенал" состоится 28 апреля. Старт - в 16:00 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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