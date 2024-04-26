Романо: Арне Слот - новый главный тренер Ливерпуля

Этим летом Арне Слот, наставник "Фейеноорда", станет новым главным тренером вместо Юргена Клоппа.

По информации Фабрицио Романо, оба клуба уже договорились о компенсации за переход специалиста. Уже согласованы детали контракта, осталось дождаться официального подтверждения.

Слот возглавил "Фейенорд" в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб Эредивизи занимает второе место и имеет 75 баллов.