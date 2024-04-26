  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Романо: Арне Слот - новый главный тренер Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Романо: Арне Слот - новый главный тренер Ливерпуля

Англия
Обновлено

Осталось дождаться официального подтверждения

Романо: Арне Слот - новый главный тренер Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этим летом Арне Слот, наставник "Фейеноорда", станет новым главным тренером вместо Юргена Клоппа.

По информации Фабрицио Романо, оба клуба уже договорились о компенсации за переход специалиста. Уже согласованы детали контракта, осталось дождаться официального подтверждения.

Слот возглавил "Фейенорд" в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб Эредивизи занимает второе место и имеет 75 баллов.

Читайте такжеАрне Слот открыто заявил, что хочет стать следующим тренером Ливерпуля
По теме
yellow-arrow
Постекоглу: Не можем позволить Арсеналу одержать верх над нами
yellow-arrow
Защитник Фулхэма отказался продлевать контракт с клубом - Инсайдер
yellow-arrow
Почеттино: Все должны доказать, что они заслуживают быть в Челси
Юрген Клопп Ливерпуль Фейеноорд (Роттердам) Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lucky_guy
26.04.2024 в 23:14
Цікавий вибір. Феєнорд в минулому році просто знищив Шахтар, став чемпіоном Нідерландів. Удачі слоту перемогти іншого лисого із манчестера
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
lucky_guy
26.04.2024 в 23:14
Цікавий вибір. Феєнорд в минулому році просто знищив Шахтар, став чемпіоном Нідерландів. Удачі слоту перемогти іншого лисого із манчестера
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости