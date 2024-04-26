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Романо: Арне Слот - новый главный тренер Ливерпуля
Осталось дождаться официального подтверждения
Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом Арне Слот, наставник "Фейеноорда", станет новым главным тренером вместо Юргена Клоппа.
По информации Фабрицио Романо, оба клуба уже договорились о компенсации за переход специалиста. Уже согласованы детали контракта, осталось дождаться официального подтверждения.
Слот возглавил "Фейенорд" в 2021 году. В нынешнем сезоне клуб Эредивизи занимает второе место и имеет 75 баллов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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lucky_guy
26.04.2024 в 23:14
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