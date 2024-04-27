Лестер гарантировал себе возвращение в АПЛ после поражения Лидса

Поражение "павлинов" означает, что они отстают от "Лестера" на четыре очка, и им осталось сыграть лишь один матч, таким образом, они больше не смогут догнать клуб. "Лидс" проиграл в пятницу "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 4:0.

Ипсвич Таун, который занимает третье место, все еще может догнать Лестер, но даже если он выиграет три оставшихся матча, Лестеру понадобится лишь четыре очка из двух оставшихся игр, чтобы выиграть титул.

Напомним, что после двух поражений подряд "Лестер" победил "Вест Бром" и разгромил "Саутгемптон" со счетом 5:0 в последних двух матчах, что позволило им снова занять лидирующую позицию в борьбе за повышение в классе.