Манчестер Юнайтед – Бернли. Анонс и прогноз мата АПЛ на 27.04.2024

Английская Премьер-лига, 35-й тур

27 апреля, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер Юнайтед)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В матче первого круга между этими командами МЮ одержал неуверенную минимальную победу со счетом 1:0. Тогда гол Фернандеша стал решающим в поединке против очень слабых "бордовых". Позиции подопечных Компани улучшились, а еще и в этот раз им некуда деться – вылет из АПЛ все ближе. И забрать очки у красных дьяволов – это сегодня уже не такая и сенсация.

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Новости Манчестер Юнайтед

В предыдущем матче манкунианцы играли против (уже только теоретического) соперника “Бернли” за сохранение прописки “Шеффилд Юнайтед”. “Клинки” дважды вели в счете, в том числе были впереди и на 50-й минуте встречи. В конце концов давление от МЮ превратилось в голы, и подопечные тен Хага забрали эти несчастные три очка. Учитывая этот матч (да и большинство предыдущих), очень комично видеть слова нидерландского тренера о его сосредоточенности брать трофеи.

Один титул в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" еще может взять – 25 мая команда будет противостоять "Сити" в финале Кубка Англии. Но вот в турнирной таблице чемпионата ситуация куда более плачевная. Это если смотреть на амбиции клуба попасть в Лигу чемпионов. А насчет просто еврокубков все более-менее хорошо. МЮ находится на шестом месте и претендует на Лигу Европы/Лигу конференций. Если тэн Хаг говорил об этих трофеях, то вопросов нет.

Кадры хозяев

Одна из основных причин таких результатов "Манчестера" – лазарет. Возможно им следует поменять медицинский состав, потому что травмированых куча на протяжении всего сезона. И сегодня точно не сыграют Линделоф, Варан, Мартинес, Шоу, Марсьяль, Маласия. Да еще под вопросом Эванс, Камбвалла и Рашфорд. Центр обороны – это сплошной кошмар.

Новости Бернли

20 апреля "бордовые" также встречались с "Шеффилд Юнайтед". Более того, матч проходил на поле "клинков", и подопечные Компани одержали куда более уверенную победу, чем МЮ. Еще в первом тайме “Бернли” отличился двумя голами, а после пропущенного мяча на старте второй половины встречи закрепил свое преимущество еще двумя точными ударами. Вторая разгромная победа "бордовых" в текущем сезоне – обе были против "Шеффилда" (5:0, 4:1).

Сейчас, как и практически на протяжении всего розыгрыша текущего сезона АПЛ, “Бернли” идет в зоне вылета. Команда занимает 19 место, опережая последний "Шеффилд" на семь очков. Если у "клинков" реальных шансов на сохранение прописки уже нет, то у подопечных Компаний их еще есть. До спасительной 17-й строчки, где находится "Ноттингем Форест" всего три очка. А в финальном туре "Бернли" сыграет именно с "лесниками". Так что все только впереди.

Кадры гостей

На пятерых футболистов не сможет рассчитывать сегодня Компани. Редмонд, Рэмзи, Колеошо, Аль-Дахиль, Байер вне игры. Все они уже давно в лазарете.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Бернли

Последние пять встреч хозяев

24.04. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 4:2 (АПЛ)

21.04. Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (пен. 2:4) (Кубок Англии)

13.04. Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

07.04. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

04.04. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)

Последние пять встреч хозяев

20.04. Шеффилд Юнайтед – Бернли 1:4 (АПЛ)

13.04. Бернли – Брайтон 1:1 (АПЛ)

06.04. Эвертон – Бернли 1:0 (АПЛ)

02.04. Бернли – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)

30.03. Челси – Бернли 2:2 (АПЛ)

Последние пять матчей между Манчестер Юнайтед и Бернли

23.09.23. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

21.12.22. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0 (Кубок лиги)

08.02.22. Бернли – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

30.12.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)

18.04.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77 2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80 - 32 76 3 Ливерпуль 34 22 8 4 75 - 34 74 4 Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66 5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60 6 Манчестер Юнайтед 33 16 5 12 51 - 50 53 7 Ньюкасл 33 15 5 13 69 - 54 50 8 Вест Хэм Юнайтед 34 13 9 12 54 - 63 48 9 Челси 32 13 8 11 61 - 57 47 10 Борнмут 34 12 9 13 49 - 60 45 11 Брайтон энд Хоув Альбион 33 11 11 11 52 - 54 44 12 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46 - 54 43 13 Фулхэм 34 12 6 16 50 - 54 42 14 Кристал Пэлас 34 10 9 15 44 - 56 39 15 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35 16 Эвертон* 34 11 8 15 36 - 48 33 17 Ноттингем Форест* 34 7 9 18 42 - 60 26 18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25 19 Бернли Бернли 34 5 8 21 37 - 69 23 20 Шеффилд Юнайтед 34 3 7 24 33 - 92 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Бернли

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Бернли от UA-Football

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В последний раз манкунианцы не пропускали еще 9 марта. С тех пор в МЮ вылетело из состава еще больше защитников, так что гол в их ворота – это практически закономерность. "Бернли", однако, отличился в шести матчах из последних семи. Более того, "бордовые" за последние пять матчей в АПЛ набрали столько же очков, сколько и МЮ (по шесть). Поэтому подопечным тен Хага снова будет тяжело против аутсайдера. Однако до перерыва должна быть борьба. Прогноз: Тотал первого тайма менее 1,5 (Кф 1,8).