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Манчестер Юнайтед – Бернли. Анонс и прогноз мата АПЛ на 27.04.2024
Какие проблемы будут иметь манкунианцы против аутсайдеров?
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35-й тур
27 апреля, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер Юнайтед)
Главный арбитр: Джон Брукс
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В матче первого круга между этими командами МЮ одержал неуверенную минимальную победу со счетом 1:0. Тогда гол Фернандеша стал решающим в поединке против очень слабых "бордовых". Позиции подопечных Компани улучшились, а еще и в этот раз им некуда деться – вылет из АПЛ все ближе. И забрать очки у красных дьяволов – это сегодня уже не такая и сенсация.
Новости Манчестер Юнайтед
В предыдущем матче манкунианцы играли против (уже только теоретического) соперника “Бернли” за сохранение прописки “Шеффилд Юнайтед”. “Клинки” дважды вели в счете, в том числе были впереди и на 50-й минуте встречи. В конце концов давление от МЮ превратилось в голы, и подопечные тен Хага забрали эти несчастные три очка. Учитывая этот матч (да и большинство предыдущих), очень комично видеть слова нидерландского тренера о его сосредоточенности брать трофеи.
Один титул в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" еще может взять – 25 мая команда будет противостоять "Сити" в финале Кубка Англии. Но вот в турнирной таблице чемпионата ситуация куда более плачевная. Это если смотреть на амбиции клуба попасть в Лигу чемпионов. А насчет просто еврокубков все более-менее хорошо. МЮ находится на шестом месте и претендует на Лигу Европы/Лигу конференций. Если тэн Хаг говорил об этих трофеях, то вопросов нет.
Кадры хозяев
Одна из основных причин таких результатов "Манчестера" – лазарет. Возможно им следует поменять медицинский состав, потому что травмированых куча на протяжении всего сезона. И сегодня точно не сыграют Линделоф, Варан, Мартинес, Шоу, Марсьяль, Маласия. Да еще под вопросом Эванс, Камбвалла и Рашфорд. Центр обороны – это сплошной кошмар.
Новости Бернли
20 апреля "бордовые" также встречались с "Шеффилд Юнайтед". Более того, матч проходил на поле "клинков", и подопечные Компани одержали куда более уверенную победу, чем МЮ. Еще в первом тайме “Бернли” отличился двумя голами, а после пропущенного мяча на старте второй половины встречи закрепил свое преимущество еще двумя точными ударами. Вторая разгромная победа "бордовых" в текущем сезоне – обе были против "Шеффилда" (5:0, 4:1).
Сейчас, как и практически на протяжении всего розыгрыша текущего сезона АПЛ, “Бернли” идет в зоне вылета. Команда занимает 19 место, опережая последний "Шеффилд" на семь очков. Если у "клинков" реальных шансов на сохранение прописки уже нет, то у подопечных Компаний их еще есть. До спасительной 17-й строчки, где находится "Ноттингем Форест" всего три очка. А в финальном туре "Бернли" сыграет именно с "лесниками". Так что все только впереди.
Кадры гостей
На пятерых футболистов не сможет рассчитывать сегодня Компани. Редмонд, Рэмзи, Колеошо, Аль-Дахиль, Байер вне игры. Все они уже давно в лазарете.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Бернли
Последние пять встреч хозяев
- 24.04. Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 4:2 (АПЛ)
- 21.04. Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (пен. 2:4) (Кубок Англии)
- 13.04. Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
- 07.04. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 04.04. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)
Последние пять встреч хозяев
- 20.04. Шеффилд Юнайтед – Бернли 1:4 (АПЛ)
- 13.04. Бернли – Брайтон 1:1 (АПЛ)
- 06.04. Эвертон – Бернли 1:0 (АПЛ)
- 02.04. Бернли – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)
- 30.03. Челси – Бернли 2:2 (АПЛ)
Последние пять матчей между Манчестер Юнайтед и Бернли
23.09.23. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
21.12.22. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0 (Кубок лиги)
08.02.22. Бернли – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
30.12.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)
18.04.21. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2
|Манчестер Сити
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3
|Ливерпуль
|34
|22
|8
|4
|75 - 34
|74
|4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|16
|5
|12
|51 - 50
|53
|7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69 - 54
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49 - 60
|45
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44 - 56
|39
|15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16
|Эвертон*
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17
|Ноттингем Форест*
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47 - 75
|25
|19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20
|Шеффилд Юнайтед
|34
|3
|7
|24
|33 - 92
|16
*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Бернли
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Бернли от UA-Football
В последний раз манкунианцы не пропускали еще 9 марта. С тех пор в МЮ вылетело из состава еще больше защитников, так что гол в их ворота – это практически закономерность. "Бернли", однако, отличился в шести матчах из последних семи. Более того, "бордовые" за последние пять матчей в АПЛ набрали столько же очков, сколько и МЮ (по шесть). Поэтому подопечным тен Хага снова будет тяжело против аутсайдера. Однако до перерыва должна быть борьба. Прогноз: Тотал первого тайма менее 1,5 (Кф 1,8).
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