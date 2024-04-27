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Ван Дейк: Со своей манерой игры и философией Арне Слот мог бы стать тренером Ливерпуля
Одобрительно отозвался о соотечественнике
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал возможность тренера "Фейенорда" Арне Слота возглавить мерсисайдцев.
“Я считаю, что Арне Слот – один из лучших нидерландских тренеров.
С его манерой игры и его философией он мог бы стать тренером “Ливерпуля”, - сказал ван Дейк.
Напомним, что Юрген Клопп после текущего сезона завершит свою карьеру на "Энфилде". Он уйдет из команды после почти девяти лет сотрудничества.
Арне Слот должен присоединиться к мерсисайдцам летом. "Ливерпуль" выплатит компенсацию "Фейенорду" около 13-15 миллионов евро.
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