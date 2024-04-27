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Почеттино – о доверии руководства Челси: Я не знаю, что они думают обо мне

Англия

Возможно, ответственен за результат, а возможно и нет

Почеттино – о доверии руководства Челси: Я не знаю, что они думают обо мне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов о доверии руководства клуба к работе аргентинца и его штаба.

“Это хороший вопрос для них, если у вас есть возможность задать им.

Если нас считают ответственными, мы ответственны. Но, может быть, мы не ответственны. Я не знаю, что они думают”, - сказал Почеттино.

На данный момент “Челси” занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч "пенсионеры" сыграют сегодня, 27 апреля, против "Астон Виллы" в гостях.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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