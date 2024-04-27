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Почеттино – о доверии руководства Челси: Я не знаю, что они думают обо мне
Возможно, ответственен за результат, а возможно и нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов о доверии руководства клуба к работе аргентинца и его штаба.
“Это хороший вопрос для них, если у вас есть возможность задать им.
Если нас считают ответственными, мы ответственны. Но, может быть, мы не ответственны. Я не знаю, что они думают”, - сказал Почеттино.
На данный момент “Челси” занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч "пенсионеры" сыграют сегодня, 27 апреля, против "Астон Виллы" в гостях.
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