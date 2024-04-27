Почеттино – о доверии руководства Челси: Я не знаю, что они думают обо мне

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов о доверии руководства клуба к работе аргентинца и его штаба.

“Это хороший вопрос для них, если у вас есть возможность задать им.

Если нас считают ответственными, мы ответственны. Но, может быть, мы не ответственны. Я не знаю, что они думают”, - сказал Почеттино.