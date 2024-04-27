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Кариус покинет Ньюкасл после этого сезона, но клуб сохранит другого запасного вратаря

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Кариус покинет Ньюкасл после этого сезона, но клуб сохранит другого запасного вратаря

Getty Images / Global Images Ukraine

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Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус покинет клуб после завершения текущего сезона. Фабрицио Романо сообщает, что решение было принято окончательно.

Однако "сороки" хотят сохранить другого вратаря. Контракт Марка Гиллеспи истекает в июне, но стороны активировали автоматическую опцию продления еще на один год.

Кариус находится в “Ньюкаслe” с сентября 2022-го года. На его счету два матча в составе "сорок", в которых он пропустил шесть голов. В частности, один поединок в АПЛ он сыграл в этом сезоне - против "Арсенала" (1:4).

Гиллеспи присоединился к "сорокам" летом 2020-го года. В общей сложности на его счету три встречи - в рамках Кубка лиги 20/21.

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Ньюкасл Лорис Кариус
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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