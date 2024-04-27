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Кариус покинет Ньюкасл после этого сезона, но клуб сохранит другого запасного вратаря
Все равно дуэт Поупа-Дубравки мало кому по силам подвинуть
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус покинет клуб после завершения текущего сезона. Фабрицио Романо сообщает, что решение было принято окончательно.
Однако "сороки" хотят сохранить другого вратаря. Контракт Марка Гиллеспи истекает в июне, но стороны активировали автоматическую опцию продления еще на один год.
Кариус находится в “Ньюкаслe” с сентября 2022-го года. На его счету два матча в составе "сорок", в которых он пропустил шесть голов. В частности, один поединок в АПЛ он сыграл в этом сезоне - против "Арсенала" (1:4).
Гиллеспи присоединился к "сорокам" летом 2020-го года. В общей сложности на его счету три встречи - в рамках Кубка лиги 20/21.
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