АПЛ. Вест Хэм – Ливерпуль 2:2. Клоппу пора начинать думать о том, как не потерять третье место

После ряда неудачных матчей и потерь очков там, где этого мало кто ожидал, команда Юргена Клоппа приехала в гости к "Вест Хэму". Лондонский коллектив только-только опозорился в матче против "Кристал Пэлас" и улетел от "орлов" с разгромным счетом, поэтому больших ожиданий от "молотобойцев" не было.

Продолжают ли мерсисайдцы погоню за титулом? Вопрос риторический. Но для того, чтобы ответ на него не превратился в катеогрическое "нет", нужно было побеждать. Первый тайм прошел в режиме атака на атаку. Очень мало круглый держался в центре поля, обе команды пытались резко проводить свои атаки и не размениваться на перепасовки.

Луис Диас упустил два момента, сначала он вышел чуть ли не один на один с Ареола, впрочем пробил выше ворот, а затем очень классно убрал защитников с помощью замаха и пробил в ближний угол, вот только попал в штангу. Хозяева поля отвечали на это собственными атаками, особенно активными были Мохамед Кудус и Джаррод Боуэн. Много прессинга на чужой половине поля позволяло "молотобойцам" перехватывать мяч и чуть ли не сразу же пробивать. С несколькими попытками справился Алиссон, впрочем после углового удара в конце первого тайма он был бессилен. Подача точно на голову Боуэну, который переправил круглого в дальний угол и команда Мойеса уже впереди.

На второй тайм вышел другой "Ливерпуль", наконец мы увидели на самом деле агрессивный коллектив, который готов бороться, который включил невероятные скорости и заставлял соперника ошибаться, Зума и Огбонна банально не успевали за действиями соперников. Уже на первых минутах мерсисайдцы сравняли счет. После прохода от Луиса Диаса и передачи в центр, мяч принял Энди Робертсон и вторым касанием слегка неуклюже пробил. Такого удара Альфонсо Ареола не ожидал и отбить круглого не успел, 1:1.

В дальнейшем натиск гостей лишь нарастал, их не устраивала ничья, поэтому атаки полетели одна за другой. По-разному они пытались найти ключ к воротам соперников: подачи с фланга, индивидуальные проходы, удары издали. Все это воплотилось в автогол Томаша Соучека, который после удара от Гакпо и рикошета от Огбонны не смог выбить мяч с линии ворот и тот в итоге пересек линию. 1:2 и ребята Клоппа заслуженно впереди.

Вот только "молотобойцы" не собирались сдаваться и перехватили инициативу, побежали отыгрываться, что им и удалось благодаря Боуэну и Антонио. Первый мастерски и очень прицельно навесил, а второй избежал прямой опеки от Куанси и легко головой отправил мяч в дальний угол ворот Алиссона. 2:2.

Это был последний гол в этой игре, хотя хороший удар от Эллиотта в перекладину и неплохую попытку от Антонио также нужно отметить. "Ливерпуль" снова показывает недостаточно качества для того, чтобы забрать три очка. О чемпионской гонке уже не говорим, здесь бы не слететь с третьего места. Хотя это маловероятно, "Астон Вилла" на расстоянии 9 очков.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм" — "Ливерпуль" 2:2

Голы: Боуэн (43), Антонио (77) — Робертсон (48), Соучек (65, автогол)

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Эмерсон — Соучек (Уорд-Прауз, 74), Альварес — Боуэн, Пакета, Кудус — Антонио

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Салах, 79), Куанса (Собослай, 90+1), ван Дейк, Робертсон — Мак Аллистер, Эндо (Гомес, 79), Гравенберх — Эллиотт, Гакпо, Диас (Нуньес, 79)

Предупреждения: Эндо (30), Мак Аллистер (90+5)