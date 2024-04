Русин - до сих пор травмирован, Кухаревич - в запасе. Известны стартовые составы на матчи Чемпионшипа

В Англии сегодня, 27-го апреля, проходит 45-й тур Чемпионшипа. Украинский нападающий Назарий Русин снова пропускает матч "Сандерленда" из-за травмы. Сегодня его команда будет играть с "Уотфордом".

Другой украинец Николай Кухаревич попал в запас "Суонси" на матч против "Норвича". Последний раз нападающий играл на полях Англии еще в феврале.

