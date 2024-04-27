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Русин - до сих пор травмирован, Кухаревич - в запасе. Известны стартовые составы на матчи Чемпионшипа
К сожалению, радоваться нечему
ФК Труа
В Англии сегодня, 27-го апреля, проходит 45-й тур Чемпионшипа. Украинский нападающий Назарий Русин снова пропускает матч "Сандерленда" из-за травмы. Сегодня его команда будет играть с "Уотфордом".
Our team to take on Watford! ????#SAFC | #WATSUN pic.twitter.com/VjofiSGnKl— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) April 27, 2024
Другой украинец Николай Кухаревич попал в запас "Суонси" на матч против "Норвича". Последний раз нападающий играл на полях Англии еще в феврале.
⚠️ ???????????????????????????????? ???????? ⚠️— Swansea City AFC (@SwansOfficial) April 27, 2024
Here's how the #Swans line up for this afternoon's @SkyBetChamp fixture ???? @NorwichCityFC.
Brought to you in partnership with @the_lcvgroup. pic.twitter.com/MoCQwgCum8
Поединки "Уотфорд" - "Сандерленд" и "Норвич" - "Суонси" начнутся в 17:00.
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