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Салах и Клопп завязали спор во время матча с Вест Хэмом

Англия
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Неприятная ситуация

Салах и Клопп завязали спор во время матча с Вест Хэмом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Во время матча 35-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем" (2:2) звезда гостей Мохаммед Салах и тренер Юрген Клопп сошлись в горячей словесной перепалке. Это произошло на 82-й минуте, перед тем, как египтянин должен был выходить на замену.

Сначала Клопп подошел к футболисту и что-то ему сказал. Салах ответил своему тренеру размахивая руками и указывая на поле. Нападающий все увеличивал эмоциональность, а тренер отступал от него, будто уже не слушая. Египтянина успокоил одноклубник Дарвин Нуньес.

Салах является лучшим бобмардиром "Ливерпуля" в этом сезоне (24 гола). В целом форвард забил 210 голов в 345-ти матчах за "красных" и признавался болельщиками "Ливерпуля" одним из лучших игроков в истории.

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Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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