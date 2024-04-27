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"Если я сегодня расскажу об этом, то все будет палать". Появились первые комментарии Салаха и Клоппа о перепалке во время игры
И они разнятся
Getty Images / Global Images Ukraine
Во время матча 35-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем" (2:2) звезда гостей Мохаммед Салах и тренер Юрген Клопп сошлись в горячей словесной перепалке. Это произошло на 82-й минуте, перед тем, как египтянин должен был выходить на замену.
После поединка коуч прокомментировал инцидент с Салахом и ответил чувствует ли он, что конфликт с Салахом исчерпан.
"Мы поговорили об этом в раздевалке, все в порядке".
"У меня сложилось впечатление, что да, все в порядке".
Сам футболист, похоже, другого мнения. Он не захотел отвечать на вопросы журналистов, однако уходя сказал промыслительную фразу.
"Если я сегодня расскажу об этом, то все будет гореть".
????”THERE’S GOING TO BE FIRE TODAY IF I SPEAK”— Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) April 27, 2024
Salah after discussion with Klopp during the West Ham match.
Vai pegar fogo se eu falar hoje! Disse Salah na zona mista em Londres após discussão com Klopp pic.twitter.com/oJPhbGm3aL
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