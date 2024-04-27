"Если я сегодня расскажу об этом, то все будет палать". Появились первые комментарии Салаха и Клоппа о перепалке во время игры

Во время матча 35-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем" (2:2) звезда гостей Мохаммед Салах и тренер Юрген Клопп сошлись в горячей словесной перепалке. Это произошло на 82-й минуте, перед тем, как египтянин должен был выходить на замену.

После поединка коуч прокомментировал инцидент с Салахом и ответил чувствует ли он, что конфликт с Салахом исчерпан.

"Мы поговорили об этом в раздевалке, все в порядке". "У меня сложилось впечатление, что да, все в порядке".

Сам футболист, похоже, другого мнения. Он не захотел отвечать на вопросы журналистов, однако уходя сказал промыслительную фразу.

"Если я сегодня расскажу об этом, то все будет гореть".