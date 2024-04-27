АПЛ. Шеффилд Юнайтед официально вылетает, Лутон все еще жив, но проигрывает волкам

Параллельно с матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» проходило еще три матча в рамках Английской Премьер-лиги. Грандов там не было, впрочем битва аутсайдеров иногда может захватить даже больше, да и как там дела у команды Эдди Хау, которая борется за шестую строчку, узнать интересно.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Ньюкасл" — "Шеффилд Юнайтед" 5:1

Голы: Исак (26, 61, с пенальти), Гимараэс (54), Озборн (66, автогол), Уилсон (72) — Ахмедходжич (5)

"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто, Шер (Крафт, 46), Берн, Холл (Мерфи, 82) — Лонгстафф, Гимараэс, Андерсон (Уилсон, 66) — Мерфи (Барнс, 66), Исак, Гордон (Ритчи, 82)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем — Холгейт (Робинсон, 67), Ахмедходжич, Трасти — Богл, Хамер (Бен Слиман, 79), Арбластер, Брукс (Соуза, 70), Озборн — Арчер (Осула, 67), Бреретон Диас

Предупреждения: нет.

Противостояние претендента на шестое место и главного аутсайдера нынешнего сезона АПЛ, который после игры официально вылетел из Премьер-лиги, получилось достаточно динамичным и неожиданным. Конечно, результат на табло говорит о том, что все было максимально ожидаемо, однако нужно было посмотреть эту игру, чтобы правильно все оценить.

То, с какой мощью команда Криса Уайлдера провела первый тайм и насколько убийственные моменты создавала у ворот Дубравки, не могло не удивлять. Бреретон Диас, Богл, Хамер и еще куча других исполнителей, которые могли забивать и не один гол, впрочем то голкипер "сорок" спасал, то точность финальных ударов подводила. Уже на 5 минуте они вышли вперед благодаря классному забросу от Густаво Хамера, на который откликнулся Ахмедходжич. Но это должно было перерастать в большее количество голов, нет сомнений.

"Ньюкасл" очень трудно находил свои моменты, особой остроты от них и не было, а то, что мы увидели, сразу воплотились в забитый гол, речь о голе Александера Исака. Удалось хозяевам сравнять счет еще до перерыва и это им очень помогло, поскольку в один момент казалось, что они вообще не контролируют ситуацию.

Во втором тайме ребята Эдди Хау наконец ожили. Они отвели соперников от собственных ворот и захватили инициативу, которая воплотилась сначала в классный забитый гол от Бруно Гимараеса после подачи от Гордона, а через несколько минут все тот же Гордон заработал пенальти, который конвертировал Александер Исак. И уже 3:1 при том, что "клинки" были классными, им нужно отдать должное. Четвертый гол пришел после борьбы в штрафной площадке и неосторожной игры от Бена Озборна, который закатил круглого в собственные ворота.

Все, что было дальше — это откровенное издевательство над "клинками" и смотреть на это было больно. Уилсон забил пятый, а можно было забить еще 5-6 за последние минуты, моментов хватало. Вот так подтвердился вылет "клинков" из АПЛ, а "Ньюкасл" уже вплотную приблизился к "Манчестер Юнайтед", который находится на шестом месте.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Лутон" 2:1

Голы: Хван (39), Тоти (50) - Моррис (80)

"Вулверхэмптон": Са — Семеду, Килман, Тоти — Доэрти, Гомеш, Лемина, Траоре, Аит-Нури (Буэно, 85) — Хван, Кунья (Сарабия, 76)

"Лутон Таун": Камински — Берк, Менги, Ошо — Хасиока (Вудроу, 66), Локонга, Баркли (Адебайо, 78), Даути (Оньединма, 88) — Кларк (Берри, 66), Чонг — Моррис

Предупреждения: Гомеш (11), Хван (82), Сарабия (90+5) — Локонга (58)

В матче на "Молинью" хозяева не имели особых проблем с еще одним аутсайдером этого сезона АПЛ. "Лутон" приехал в Вулверхэмптон с мыслью о трех очках, которые могли бы помочь им в борьбе за выживание, однако ничего особенного показать не смогли.

В первом тайме Хван Хи Чхан открыл счет, а во второй половине встречи Тоти Гомеш удвоил преимущество, позволив собственной команде просто комфортно доиграть выигранный матч. Гол на последних минутах от Карлтона Морриса на результат не повлиял. Благодаря этой победе "волки" вплотную приблизились к "Челси" впрочем и сыграли на 3 матча больше. А "шляпники" остаются на 18-й строчке, шансов на выживание сегодня они не повысили.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Муниз (52) — Шлупп (87)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Диоп, Бесси, Робинсон — Палинья (Лукич, 68), Рид (Кейрни, 85) — Ивоби, Перейра (Уилсон, 85), Де Кордова-Рид (Виллиан, 68) — Муниз (Броя, 85)

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Клайн, Андерсен, Ричардс — Муньос, Уортон, Хьюз, Митчелл (Ахамада, 86) — Айю (Шлупп, 76), Олисе — Матета (Эдуар, 69)

Предупреждения: Хьюз (83), Андерсен (90+1)

Максимально спокойный матч, от которого нейтральные болельщики ожидали немного большего. Всех чрезвычайно поразил разгром "Вест Хэма" со стороны "Кристал Пэлас" в недавнем матче, поэтому от ребят Гласнера ожидания автоматически стали высокими.

Впрочем повторить подобное во втором лондонском дерби подряд не получилось. Приезд на "Крейвен Коттедж" завершился для "орлов". Первый гол в начале второго тайма забил Родриго Муниз, а ближе к концу Джеффри Шлупп выровнял баланс на табло. Ничья, которая мало что дала обеим командам, но и разочарованными их не оставила.