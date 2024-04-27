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Миколенко - вне заявки на матч против команды Ярмолюка

Англия
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Егор - в запасе

Миколенко - вне заявки на матч против команды Ярмолюка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 35-м туре АПЛ встречаются "Эвертон" и "Брентфорд". В обеих командах выступают украинцы.

Защитник Виталий Миколенко не попал в заявку "Эвертона" из-за повреждения, полученного в прошлой игре.

Полузащитник Егор Ярмолюк оказался в запасе "Брентфорда". В последнее время он регулярно появляется на поле благодаря заменам партнеров.

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Поединок "Эвертон" - "Брентфорд" начнется в 19:30 по украинскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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