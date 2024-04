Миколенко - вне заявки на матч против команды Ярмолюка

В 35-м туре АПЛ встречаются "Эвертон" и "Брентфорд". В обеих командах выступают украинцы.

Защитник Виталий Миколенко не попал в заявку "Эвертона" из-за повреждения, полученного в прошлой игре.

Полузащитник Егор Ярмолюк оказался в запасе "Брентфорда". В последнее время он регулярно появляется на поле благодаря заменам партнеров.

Your Bees to take on Everton ????#EVEBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/QZJks74WFG