Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко - вне заявки на матч против команды Ярмолюка
Егор - в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine
В 35-м туре АПЛ встречаются "Эвертон" и "Брентфорд". В обеих командах выступают украинцы.
Защитник Виталий Миколенко не попал в заявку "Эвертона" из-за повреждения, полученного в прошлой игре.
Today's Toffees to face @BrentfordFC! #EVEBRE ???? pic.twitter.com/EGF8gBUNFN— Everton (@Everton) April 27, 2024
Полузащитник Егор Ярмолюк оказался в запасе "Брентфорда". В последнее время он регулярно появляется на поле благодаря заменам партнеров.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Your Bees to take on Everton ????#EVEBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/QZJks74WFG— Brentford FC (@BrentfordFC) April 27, 2024
Поединок "Эвертон" - "Брентфорд" начнется в 19:30 по украинскому времени.
Популярное сейчас
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Россия ночью нанесла серьезные повреждения оборудованию сразу четырех ТЭС ДТЭК
- Травма Миколенко: спортивный врач назвал возможные сроки восстановления украинца
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО