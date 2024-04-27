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АПЛ. Вест Хэм - Ливерпуль 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Снова потеря очков от претендента на чемпионство

АПЛ. Вест Хэм - Ливерпуль 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 35-м туре АПЛ "Ливерпуль" теряет очки. Сегодня достойный бой мерсисайдцам продемонстрировал "Вест Хэм". Команды создали множество атак и моментов. Собственно, вот и результат.

Команда Клоппа осталась на 3-м месте в таблице. "Вест Хэм" - восьмой, он продолжает бороться за еврокубковую зону.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" 2:2

Голы: Боуэн (43), Антонио (77) - Робертсон (48), Соучек (65, автогол)

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обзор матчей Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
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