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АПЛ. Вест Хэм - Ливерпуль 2:2. Видео голов и обзор матча
Снова потеря очков от претендента на чемпионство
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 35-м туре АПЛ "Ливерпуль" теряет очки. Сегодня достойный бой мерсисайдцам продемонстрировал "Вест Хэм". Команды создали множество атак и моментов. Собственно, вот и результат.
Команда Клоппа осталась на 3-м месте в таблице. "Вест Хэм" - восьмой, он продолжает бороться за еврокубковую зону.
АПЛ, 35-й тур
Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Вест Хэм" - "Ливерпуль" 2:2
Голы: Боуэн (43), Антонио (77) - Робертсон (48), Соучек (65, автогол)
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