АПЛ. Вест Хэм - Ливерпуль 2:2. Видео голов и обзор матча

В 35-м туре АПЛ "Ливерпуль" теряет очки. Сегодня достойный бой мерсисайдцам продемонстрировал "Вест Хэм". Команды создали множество атак и моментов. Собственно, вот и результат.

Команда Клоппа осталась на 3-м месте в таблице. "Вест Хэм" - восьмой, он продолжает бороться за еврокубковую зону.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" 2:2

Голы: Боуэн (43), Антонио (77) - Робертсон (48), Соучек (65, автогол)