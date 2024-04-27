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Официально. Шеффилд Юнайтед возвращается в Чемпионшип

Англия
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Не успела команда повыситься в элиту, как нужно паковать чемоданы в низший дивизион

Официально. Шеффилд Юнайтед возвращается в Чемпионшип

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Клинки" в 35-м туре отправились на "Сент-Джеймс Парк" на дерби саудитов с "Ньюкаслом". Все началось многообещающе – гости открыли счет уже на 5-й минуте. Но это только прибавило соперникам спортивной агрессии.

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Хотя "красно-белые колдуны" пытались обострять ситуацию у чужих ворот, 10 из 15 ударов пролетели мимо цели. Аутсайдер уступил 1:5 и досрочно остался без шансов сохранения прописки в АПЛ.

В XXI веке "Шеффилд Юнайтед" отыграл в элите всего 4 года. В промежутке между 2011-м и 2017-м "клинки" выступали в Лиге 1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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