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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Бернли 1:1. Уже и аутсайдеров обыграть не могут
Подопечные Компани показали, почему они должны остаться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35-й тур
"Олд Траффорд" (Манчестер Юнайтед)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 1:1
Голы: Антони 79 – Амдуни 87 (пен.)
"Манчестер Юнайтед": Онана - Уан-Биссака, Каземиро, Магуайр, Далот - Мейну (Мактоминей 65 (Маунт 90+2)), Эриксен (Амрабат 81) - Антони, Фернандеш, Гарначо - Хойлунд (Диалло 65)
"Бернли": Мурич - Ассиньон, О'Ши, Эстев, Витинью - Фостер, Берге, Каллен, Бруун Ларсен (Гудмундссон 72) - Одобер, Фофана (Амдуни 57)
Предупреждения: Антони 43 – Одобер 42, Каллен 60, Эстев 90+2
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