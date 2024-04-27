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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Бернли 1:1. Уже и аутсайдеров обыграть не могут

Англия
Обновлено

Подопечные Компани показали, почему они должны остаться в АПЛ

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Бернли 1:1. Уже и аутсайдеров обыграть не могут

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 35-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер Юнайтед)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 1:1

Голы: Антони 79 – Амдуни 87 (пен.)

"Манчестер Юнайтед": Онана - Уан-Биссака, Каземиро, Магуайр, Далот - Мейну (Мактоминей 65 (Маунт 90+2)), Эриксен (Амрабат 81) - Антони, Фернандеш, Гарначо - Хойлунд (Диалло 65)

"Бернли": Мурич - Ассиньон, О'Ши, Эстев, Витинью - Фостер, Берге, Каллен, Бруун Ларсен (Гудмундссон 72) - Одобер, Фофана (Амдуни 57)

Предупреждения: Антони 43 – Одобер 42, Каллен 60, Эстев 90+2

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