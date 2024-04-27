Не Хаверц, Жезус и Мартинелли. Кто спасает Арсенал от поражений

Перед стартом сезона 2023/2024 было ясно - весь футбольный год для команды Микеля Артеты будет самым сложным. Выросли шансы на борьбу за титул АПЛ плюс долгожданная Лига чемпионов. Канониры бросились на поиски дополнительной силы, которая может в нужный момент подстраховать основных игроков и решить исход матча.

Главным кандидатом "Арсенал" рассматривал Михаила Мудрика. Артета видел нашего вингера либо на левом фланге, либо в роли "десятки". Длительные переговоры зашли в тупик. В итоге Мудрик надел футболку "Челси", а "Арсенал" в срочном порядке подписал футболиста сборной Бельгии и "Брайтона" - Леонардо Троссарда.

Характер Троссарда - не сахар

Троссард и канониры заключали соглашение в спешке. А спешка, как известно, хороша только при ловле блох. Да еще и болельщики подлили масло в огонь, выступив против футболиста. И у них на это было веские причины.

После ЧМ-2022 сборная Бельгии и, конечно, Леонардо попали под шквал критики - команда не смогла даже из группы выйти. Вернувшись в "Брайтон", Троссард поругался с главным тренером. У Де Дзерби оказалось слишком много претензий к футболисту.

"Троссард не выкладывается на тренировках и во время матчей. Меня не устраивает такое отношение. Он не показывает то, что я требую от команды: желание, динамичность, хорошую форму", - говорил Де Дзерби в январе 2023 года.

Последняя капля в недопонимании между тренером и футболистом упала в первых числах января. На одной из тренировок Троссард понял, что на предстоящем матче "Брайтона" он останется на скамейке запасных. А ведь он считался одним из ключевых игроков. Свое несогласие футболист выразил "ярко" - ничего не сказав, покинул базу. Через некоторое время агент Троссарда заявил, что Де Дзерби сам виноват: "Тренер уже давно игнорирует Леонардо и не разговаривает с ним. Это произошло после незначительной ссоры с партнером по команде во время тренировки". В итоге Троссарда отстранили от тренировок с первой командой.

Конечно, первое, что сделал агент футболиста, начал искать для своего клиента новое место работы. Как только появились первые претенденты на Троссарда, выяснилось, что футболист желает перейти в "Челси" к Грэму Поттеру, который его тренировал в "Генке". Следует признать, что именно Поттер раскрыл Троссарда, как универсала. Поттер использовал игрока на позиции "восьмерки", "десятки", латераля и ложного нападающего. Возможно, Троссард и оказался бы в "Челси", но на арену вышел "Тоттенхэм". Бельгиец быстро передумал и потребовал от "Брайтона" трансфер к "шпорам". В это же время всплыл "Арсенал", который остался без Мудрика.

Футболист, который может не только создавать угрозу сопернику в центре поля, а и выжать из себя максимум на левом фланге, необходим был Артете.

Артета укротил строптивого Леонардо

Подписывая контракт с "Арсеналом", Троссард понимал, что место в основе канониров надо заслужить. Став резервистом в "Арсенале", Троссард, можно сказать, пошел на повышение. Даже при условии, что Де Дзерби вернул бы его в основную команду. Так же он понимал, что от него потребуется спокойствие, трудолюбие и работа на пределе возможностей. Кроме этого, футболисту следовало справиться с давлением болельщиков канониров, которые не желали видеть игрока, способного устроить скандал с партнерами по команде или тренером.

Вероятно, Троссарда предупредили перед подписанием контракта с "Арсеналом", что Микель Артета - мастер укрощать своенравных футболистов. Яркие примеры: Обамеянг, Озил, Гендузи.

До сих пор Троссард справляется и с характером, и задачами, которые ставит перед ним Артета.

Первые полгода в "Арсенале" Троссард завоевывал признание тренера и болельщиков. Весной 2023 года бельгиец выходил в стартовом составе всего четыре раза. Артета вынужден был выпускать Леонардо, так как травмировался Жезус. Уже тогда Троссард доказал, что достоин основы - пять ассистов в трех играх! Болельщики остались в восторге от бельгийца. В марте Троссард стал лучшим игроком канониров. После того, как вернулся из лазарета Жезус, Леонардо без отрицательных эмоций отправился в запас. Однако, скамейка не стала препятствием для того, чтобы занять второе место среди ассистентов АПЛ (первое - Кевин Де Брюйне). К окончанию сезона Троссард закинул в свою копилку один гол и десять ассистов!

За вторую часть сезона 2023/2024 Троссард получил столько же баллов, сколько Мартинелли, который выходил в основе практически во всех матчах "Арсенала".

Уверенный путь к основе

На старте сезона 2023/2024 большинство болельщиков видели Леонардо Троссарда в основе канониров. Но Артета не спешит форсировать события. Троссард остается игроком запаса. И это не удивительно. "Арсенал" купил Хаверца, а на левом фланге господствует Мартинелли.

Тем не менее, Троссард умудряется в большинстве своих выходов не только приносить пользу команде, а и часто спасать ее от поражения. Правда, вектор действий бельгиец сместил. Теперь он не ассисты раздает, а голы забивает.

В сентябре бельгиец спас "Арсенал", забив единственный мяч в ворота "Эвертона". В октябре канониры проигрывали "Челси" (2:1). Артета выпустил Леонардо на 78-й минуте. Через шесть минут Троссард сравнял счет и спас канониров от поражения. В феврале в матче с "Ливерпулем" Троссард вышел на 74-й минуте при шатком счете 2:1 в пользу канониров. На 90+2 Леонардо поставил точку точным ударом в ворота Алиссона.

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А чего стоил гол "Баварии" в Лиге чемпионов. Бельгиец вышел на 66-й минуте (заменил Мартинелли) и на 76-й забил мяч в ворота Мануэля Нойера. 20 апреля на матч с "Вулверхэмптоном" Троссард вышел в старте. Весь первый тайм канониры не могли найти щель в ворота соперника. Все шло к тому, что канониры уйдут на перерыв без результативного действия. Но на 45-й минуте Троссард сделал то, что от него ожидают - забил гол и вдохнул уверенность в команду на второй тайм. 12 марта "Арсенал" выиграл у "Порту" (Лига чемпионов, 1/8) ответный матч благодаря единственному голу Троссарда.

Полтора года Троссард вылетает на поле с улыбкой на лице и творит чудеса. Артета предоставляет возможность бельгийцу показать свои способности не только в роли левого вингера, а и на позиции атакующего полузащитника, и центрального нападающего. Универсальный Троссард получает не так много игрового времени , но уже догоняет по результативности таких монстров АПЛ, как Эрлинга Холана, Коула Палмера, Диогу Жота, Салаха и Уилсона.

Никто не знает, как бы сложилась футбольная судьба Михаила Мудрика в "Арсенале", но, возможно, у Микеля Артеты получилось бы лучше адаптировать нашего вингера к АПЛ, многому научить и выжать из него тот максимум, который бы оправдал стоимость трансфера.